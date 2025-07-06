«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 40 млн за полузащитника «Челси» — Mirror

«Манчестер Юнайтед» включил 27-летнего атакующего полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку в трансферный шорт-лист на нынешнее лето. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, лондонский клуб не рассчитывает на французского футболиста после того, как были подписаны нападающие Жоао Педро и Лиам Делап. Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовы предложить «синим» € 40 млн за Нкунку.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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