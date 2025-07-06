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Песьяков: и без результатов шансов у Осинькина в «Крыльях» как будто не было

Песьяков: и без результатов шансов у Осинькина в «Крыльях» как будто не было
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе бывшего главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

— «Крылья» – одни из главных ньюсмейкеров года. Главная новость: непродление контракта с Игорем Осинькиным. Как попрощались с тренером?
— Достаточно тепло. После последнего тура у нас был командный ужин. В принципе, все всё сказали, кто что хотел. Свою основную задачу мы выполнили. Не сказал бы, что непродление Осинькина было неожиданным. Я пришёл прошлым летом в Самару, и новости о смене тренера поступали раз в месяц. Отчасти мы сами виновники: результаты «Крыльев» не позволяли тренеру твёрдо стоять на ногах. Но как будто бы и без результатов у Игоря Витальевича шансов не было.

— Объяснишь?
— По приходе летом уже были слухи. Дыма без огня не бывает. Переходишь в команду, где тренер работает пять лет и перед началом сезона ходят какие-то слухи. Мне кажется, что это не есть хорошо, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игорь Осинькин тренировал «Крылья Советов» с 2020 по 2025 год. За это время специалист выигрывал с самарцами Первую лигу и доходил до финала Кубка России.

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