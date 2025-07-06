«Ливерпуль» готов заплатить € 50-55 млн за перспективного защитника из Бундеслиги — CO

«Ливерпуль» работает над сделкой по подписанию 22-летнего центрального защитника «Лейпцига» Кастелло Люкеба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте французского футболиста указана сумма отступных в € 90 млн, однако немецкий клуб может продать его по более низкой цене. Подчёркивается, что мерсисайдцы готовят предложения по Люкеба в размере € 50-55 млн. Сам защитник нацелен сменить команду нынешним летом.

В минувшем сезоне Люкеба принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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