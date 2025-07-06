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«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать экс-игрока сборной Англии — The Sun

«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать экс-игрока сборной Англии — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» связался с 28-летним форвардом Домиником Калверт-Льюином с целью обсудить с ним возможностью подписания контракта. Об этом сообщает The Sun. Ранее англичанин покинул «Эвертон» и на текущий момент является свободным агентом.

По информации источника, «красные дьяволы» считают, что у Калверт-Льюина есть необходимые качества и ему может подойти роль запасного футболиста. Манкунианцы могут предложить нападающему выгодный контракт, включающий бонусы за выступления.

В минувшем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

В составе сборной Англии нападающий сыграл 11 матчей, где забил четыре гола.

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