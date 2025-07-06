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Сергей Песьяков поставил оценку «Крыльям» за сезон-2024/2025

Сергей Песьяков поставил оценку «Крыльям» за сезон-2024/2025
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил сезон своей команды. Голкипер считает, что клуб хорошо завершил чемпионат России, но в какие-то моменты самарцы выступили не лучшим образом.

— Осинькин поставил команде за сезон пять с плюсом.
— Наверное, Игорь Витальевич поставил такую оценку за те пять-шесть матчей, которые мы выиграли. Я бы поставил за весь сезон твёрдую четвёрку. Просто смазали самое начало. И осенью было не всё гладко. В итоге всё завершилось хорошо для нас, в тех реалиях, в которых мы находились, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в течение года проиграв 15 матчей.

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