Песьяков поделился первыми впечатлениями о новом тренере «Крыльев» Магомеде Адиеве

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером самарской команды Магомедом Адиевым. Игрок отметил положительные характеристики специалиста, несмотря на сложный тренировочный процесс в начале сборов.

«Честно, пока тяжеловато говорить что-либо о главном тренере, нашей схеме и как мы будем играть. Мы собрались… Семь червей наскребли (смеётся). Когда начинали, все новости читали и видели, каким составом мы начинали. Поэтому и тренировочный процесс главный тренер немного изменил. Должны были работать в другом ключе. Но тренировать 10-12 человек и молодёжь как будто бы не имело никакого смысла. Что бы мы сейчас ни говорили, всё покажет сезон. Об Адиеве положительное впечатление. Он достаточно спокойный, уравновешенный, знает цену себе и то, что он делает. Такое первое впечатление. Но вратари немножко отстранены, как команда в команде. Как обычно это бывает. Из двух часов тренировки мы находимся минут 15 с остальной командой», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, к началу предсезонной подготовки «Крыльев Советов» прибыли лишь девять футболистов из основной команды.