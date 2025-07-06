Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков поделился первыми впечатлениями о новом тренере «Крыльев» Магомеде Адиеве

Песьяков поделился первыми впечатлениями о новом тренере «Крыльев» Магомеде Адиеве
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером самарской команды Магомедом Адиевым. Игрок отметил положительные характеристики специалиста, несмотря на сложный тренировочный процесс в начале сборов.

«Честно, пока тяжеловато говорить что-либо о главном тренере, нашей схеме и как мы будем играть. Мы собрались… Семь червей наскребли (смеётся). Когда начинали, все новости читали и видели, каким составом мы начинали. Поэтому и тренировочный процесс главный тренер немного изменил. Должны были работать в другом ключе. Но тренировать 10-12 человек и молодёжь как будто бы не имело никакого смысла. Что бы мы сейчас ни говорили, всё покажет сезон. Об Адиеве положительное впечатление. Он достаточно спокойный, уравновешенный, знает цену себе и то, что он делает. Такое первое впечатление. Но вратари немножко отстранены, как команда в команде. Как обычно это бывает. Из двух часов тренировки мы находимся минут 15 с остальной командой», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, к началу предсезонной подготовки «Крыльев Советов» прибыли лишь девять футболистов из основной команды.

Материалы по теме
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ
Live
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ
«Меня Карпин не звал — старый уже!» Бодрое интервью с Песьяковым
Эксклюзив
«Меня Карпин не звал — старый уже!» Бодрое интервью с Песьяковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android