Хёйсен попросил прощения у болельщиков «Реала» за удаление в преддверии игры с «ПСЖ»
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Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен обратился к болельщикам после полученной им красной карточки в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:2. Испанский игрок был удалён на 90+6-й минуте встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10' 2:0 Гарсия – 20' 2:1 Байер – 90+2' 3:1 Мбаппе – 90+4' 3:2 Гирасси – 90+8'
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет
«Сегодня вся команда показала отличную игру. Я прошу прощения за удаление с поля и за то, что не смогу помочь команде в следующем матче. Вперёд, Мадрид», — написал Хёйсен в своём аккаунте в социальной сети.
Из-за дисквалификации защитник не сможет принять участие в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится 9 июля.
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