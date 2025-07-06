Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйсен попросил прощения у болельщиков «Реала» за удаление в преддверии игры с «ПСЖ»

Хёйсен попросил прощения у болельщиков «Реала» за удаление в преддверии игры с «ПСЖ»
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен обратился к болельщикам после полученной им красной карточки в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:2. Испанский игрок был удалён на 90+6-й минуте встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

«Сегодня вся команда показала отличную игру. Я прошу прощения за удаление с поля и за то, что не смогу помочь команде в следующем матче. Вперёд, Мадрид», — написал Хёйсен в своём аккаунте в социальной сети.

Из-за дисквалификации защитник не сможет принять участие в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится 9 июля.

Материалы по теме
Гвардиола недоволен, что «Ман Сити» не попытался купить Хёйсена, ушедшего в «Реал» — DC

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android