Хёйсен попросил прощения у болельщиков «Реала» за удаление в преддверии игры с «ПСЖ»

Центральный защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен обратился к болельщикам после полученной им красной карточки в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:2. Испанский игрок был удалён на 90+6-й минуте встречи.

«Сегодня вся команда показала отличную игру. Я прошу прощения за удаление с поля и за то, что не смогу помочь команде в следующем матче. Вперёд, Мадрид», — написал Хёйсен в своём аккаунте в социальной сети.

Из-за дисквалификации защитник не сможет принять участие в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится 9 июля.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: