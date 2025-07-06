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Сергей Песьяков: попасть в топ-8 «Крыльям» сложновато будет

Сергей Песьяков: попасть в топ-8 «Крыльям» сложновато будет
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от выступления своей команды в новом сезоне РПЛ. 1-й тур чемпионата России пройдёт 18 июля.

— Уже несколько футболистов «Крыльев» сказали, что предстоящий сезон будет сложным. Неужели может быть тяжелее прошлого?
— По тому, как всё начиналось, как будто бы да. И времени на подготовку не так много на самом деле. Новая схема и всё то, о чём сейчас говорили, требует времени. Посмотрим, как будет.

— Руководством поставлена задача — топ-8. В нынешних реалиях выполнить её будет непросто?
— Сложновато будет. Мы можем что угодно говорить — и бац, в пятёрке! «Крылья» не раз показывали: шли в тройке или двойке.

— Но это было на короткой дистанции. Вдолгую всё становилось на свои места.
— Конечно. Не знаю, что говорить о восьмёрке. Тяжеловато будет, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян поставил перед командой задачу попадания в список восьми лучших команд Российской Премьер-лиги.

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