Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с ЦСКА показал, насколько большим клубом он является

Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович поделился эмоциями после матча BetBoom Братского кубка с московским ЦСКА. В этой игре красно-синие победили со счётом 4:2.

— Прошедший матч показал, насколько большим клубом является ЦСКА. Клуб с хорошими качествами, чтобы участвовать в еврокубках. Также, играя против них, мы видим, на каком уровне находится наша команда.

— С кем было сложнее? С ЦСКА или «Динамо»?

— Оба соперника были равны. Я не увидел большой разницы, одинаковый уровень между ЦСКА и «Динамо». Уровень выше нашего, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: