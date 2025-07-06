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Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с ЦСКА показал, насколько большим клубом он является

Вратарь «ОФК Белград» Попович: матч с ЦСКА показал, насколько большим клубом он является
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Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович поделился эмоциями после матча BetBoom Братского кубка с московским ЦСКА. В этой игре красно-синие победили со счётом 4:2.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

— Прошедший матч показал, насколько большим клубом является ЦСКА. Клуб с хорошими качествами, чтобы участвовать в еврокубках. Также, играя против них, мы видим, на каком уровне находится наша команда.

— С кем было сложнее? С ЦСКА или «Динамо»?
— Оба соперника были равны. Я не увидел большой разницы, одинаковый уровень между ЦСКА и «Динамо». Уровень выше нашего, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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