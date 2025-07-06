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Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял — может, так и в «Ростове» было

Песьяков: «Спартак» на багаже Аленичева чемпионство взял — может, так и в «Ростове» было
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Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о будущем своего бывшего клуба. Голкипер считает, что за командой будет интересно последить в наступающем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Что будет с «Ростовом» после ухода Осипенко и Комличенко? До этого команду покинули Карпин и Глебов. Перестройка?
— Как раз таки будет интересно посмотреть, насколько новый-старый тренерский штаб справится. На прошлых сборах, как мы помним, команду готовил Карпин. Закладывался фундамент. Можно говорить про багаж. В «Спартаке» в своё время на багаже Дмитрия Аленичева чемпионство взяли (смеётся). Возможно, то же самое было в «Ростове». Понятное дело, это шутки. Мне будет очень интересно наблюдать и за «Ростовом», и за «Динамо». Зная всю внутрянку, как всё происходит — очень интересно, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» начнёт выступление в чемпионате России 20 июля в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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