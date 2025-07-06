Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Сити» определились с заменой для Кайла Уокера — журналист Кей

В «Манчестер Сити» определились с заменой для Кайла Уокера — журналист Кей
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» начал переговоры с «Интером» относительно потенциального трансфера 29-летнего правого защитника Дензела Думфриса, в котором «горожане» видят замену для покинувшего клуб Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Football Transfers Стив Кей.

По информации источника, в контракте нидерландского футболиста указано, что до 15 июля его можно приобрести за € 25 млн. «Манчестер Сити» считает выгодной данную сделку.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Думфрису со стороны «Барселоны».

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Думфрис может перейти в «Барселону» за € 25 млн — Sport.es

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android