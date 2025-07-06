В «Манчестер Сити» определились с заменой для Кайла Уокера — журналист Кей

«Манчестер Сити» начал переговоры с «Интером» относительно потенциального трансфера 29-летнего правого защитника Дензела Думфриса, в котором «горожане» видят замену для покинувшего клуб Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Football Transfers Стив Кей.

По информации источника, в контракте нидерландского футболиста указано, что до 15 июля его можно приобрести за € 25 млн. «Манчестер Сити» считает выгодной данную сделку.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Думфрису со стороны «Барселоны».

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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