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Песьяков предположил, почему Осипенко предпочёл «Динамо» «Спартаку» и «Зениту»

Песьяков предположил, почему Осипенко предпочёл «Динамо» «Спартаку» и «Зениту»
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о причинах перехода защитника Максима Осипенко в «Динамо». Голкипер считает, что на такое решение мог повлиять новый главный тренер московского клуба Валерий Карпин.

— Многие обсуждают выбор Осипенко в пользу «Динамо», а не «Спартака» или «Зенита». Это из-за Карпина?
— Думаю, да. Ключевым стало это. Макс уже не так молод. Та же сборная. Он будет играть и знает все требования и правила. Что касается денег, то плюс-минус… Я только гадаю (смеётся). Мне кажется, выбор очевиден. Я, наверное, сделал бы то же самое.

— Тебя Карпин не звал?
— Нет. Старый я уже (смеётся)! — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ростова» подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

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