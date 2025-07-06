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Иван Сергеев обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в московский клуб

Иван Сергеев обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в московский клуб
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Новоиспечённый нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев обратился к болельщикам бело-голубых после перехода в клуб, о котором официально объявили 4 июля. Трудовое соглашение 30-летнего форварда рассчитано до лета 2028 года.

«Я хочу пожелать им, чтобы они нас поддерживали всегда, на каждой игре при любом результате. Мы, конечно, будем стараться всегда побеждать, приносить много побед, много голов, и пусть они нас поддерживают.

«Динамо» — это именитый клуб, и давно не было трофеев у команды, так что от себя хочу сказать, что буду приносить пользу как в тренировочном процессе, так и в игре. Буду стараться забивать, и самое главное, чтобы команда побеждала, так что я думаю вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке.

Болельщики «Динамо», рад оказаться в этом клубе, приходите на матчи, болейте за нас и переживайте, а мы будем радовать вас победами», — сказал Сергеев пресс-службе бело-голубых в видео на YouTube-канале «Динамо».

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