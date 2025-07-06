Песьяков: не удивлюсь, если Кафанов окажется в «Динамо», даже жду этого

Экс-голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, верит ли он в переход бывшего тренера донской команды Виталия Кафанова в московское «Динамо». Российский вратарь не исключает такую возможность.

— Удивишься, если Кафанов спустя какое-то время окажется в «Динамо»?

— На самом деле нет. Честно, даже жду этого (улыбается). Думаю, это вполне себе возможный вариант, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее было объявлено, что тренер вратарей «Ростова» покинул клуб. Специалист продолжает работать вместе с новым главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным в сборной России.