Стало известно, когда Мусиале сделают операцию после тяжёлой травмы
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала будет прооперирован сразу после прибытия в Мюнхен, которое должно состояться сегодня, 6 июля. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Немецкий футболист получил серьёзную травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2). В концовке первого тайма Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.
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