Стало известно, когда Мусиале сделают операцию после тяжёлой травмы

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала будет прооперирован сразу после прибытия в Мюнхен, которое должно состояться сегодня, 6 июля. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Немецкий футболист получил серьёзную травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2). В концовке первого тайма Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.

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