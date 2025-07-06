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Песьяков: думаю, через год «Динамо» станет главным соперником «Зенита» в борьбе за золото

Песьяков: думаю, через год «Динамо» станет главным соперником «Зенита» в борьбе за золото
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, ранее выступавший за «Ростов», высказался о шансах «Динамо» выиграть Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне. Голкипер считает, что новому клубу Валерия Карпина понадобится чуть больше времени, чтобы составить конкуренцию команде из Санкт-Петербурга.

— Можно ли сказать, что «Динамо» со всеми назначениями и трансферами — главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство в будущем сезоне?
— В будущем, не знаю. Но через год, я думаю, точно.

— Сразу не получится?
— Да, понадобится время. В «Динамо» много людей, которые знают, как Карпин работает: Осипенко, Глебов, ребята из сборной — они знакомы. Но мне почему-то кажется, что годик нужен, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в таблице чемпионата России, отстав от чемпионского «Краснодара» на 11 очков.

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