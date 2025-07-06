Газзаев принёс соболезнования в связи со смертью воспитанника ЦСКА Георгия Кодзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев принёс соболезнования в связи со смертью воспитанника и скаута красно-синих Георгия Кодзаева.

«Хочу выразить искренние соболезнования семье и родным моего земляка Георгия Кодзаева, ушедшего из жизни после продолжительной болезни.

Смерть такого молодого человека — всегда большая трагедия. От каждого, кто знал Гошу, я слышал только самое хорошее. Настолько это был светлый парень, замечательный человек. Гоша не был медийным человеком, он тихо и профессионально занимался своим делом на благо ЦСКА и российского футбола. Он жил футболом.

Сил родным и близким Георгия», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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