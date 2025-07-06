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Агент Матеуса Алвеса ответил, когда игрок должен подписать контракт с ЦСКА

Агент Матеуса Алвеса ответил, когда игрок должен подписать контракт с ЦСКА
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Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника Матеуса Алвеса, поделился информацией, когда футболист должен подписать контракт с московским ЦСКА.

«Матеус Алвес проходит медицинские и физические осмотры в Москве со вчерашнего дня, сегодня и завтра их завершает. После этого, если не возникнет проблем, мы надеемся подписать контракт! Рассчитываем, что это произойдёт во вторник», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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