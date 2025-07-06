«Сначала думал, что это шутка». Песьяков — о переносе 100-летия «Зенита»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о своих эмоциях после переноса 100-летнего юбилея «Зенита». Голкипер считал эту новость шуткой.

— Очень бурную реакцию вызвала новость о переносе 100-летия «Зенита». Как отреагировал ты?

— Я сначала думал, что это шутка какая-то. Но это реально так, да?

— Да!

— Тогда не знаю! Сейчас, получается, фреш-эмоции! Честно, не знаю как реагировать. Без понятия, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых объявила, что юбилейным является не минувший сезон, в котором команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, а предстоящий. 100 лет «Зениту» исполнилось 25 мая.