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«Сначала думал, что это шутка». Песьяков — о переносе 100-летия «Зенита»

«Сначала думал, что это шутка». Песьяков — о переносе 100-летия «Зенита»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о своих эмоциях после переноса 100-летнего юбилея «Зенита». Голкипер считал эту новость шуткой.

— Очень бурную реакцию вызвала новость о переносе 100-летия «Зенита». Как отреагировал ты?
— Я сначала думал, что это шутка какая-то. Но это реально так, да?

— Да!
— Тогда не знаю! Сейчас, получается, фреш-эмоции! Честно, не знаю как реагировать. Без понятия, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых объявила, что юбилейным является не минувший сезон, в котором команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, а предстоящий. 100 лет «Зениту» исполнилось 25 мая.

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