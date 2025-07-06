«Спартак» предложил € 3 млн «Бешикташу» за Бактиёра Зайнутдинова — Fotomac

«Спартак» сделал предложение «Бешикташу» в размере € 3 млн за 27-летнего защитника Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб запрашивает € 5 млн за футболиста сборной Казахстана. Переговоры между сторонами продолжаются.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Как появился «Спартак»: