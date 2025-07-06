Вратарь «ОФК Белград» Попович: матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас

Голкипер «ОФК Белград» Балша Попович поделился эмоциями от участие в BetBoom Братском кубке. Вратарь сербской команды сравнил выступление в этом турнире с матчами в Европе.

«Братский кубок означает многое для нас, ведь он показывает наш уровень по сравнению с большими европейскими командами. Матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас. Играть с российскими клубами здорово. Мы видим, насколько они большие», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«ОФК Белград» сыграл в турнире два матча с московскими командами. В обеих встречах команда из столицы Сербии пропустила по четыре мяча, проиграв «Динамо» и ЦСКА со счётом 0:4 и 2:4 соответственно.