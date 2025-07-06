Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ОФК Белград» Попович: матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас

Вратарь «ОФК Белград» Попович: матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас
Комментарии

Голкипер «ОФК Белград» Балша Попович поделился эмоциями от участие в BetBoom Братском кубке. Вратарь сербской команды сравнил выступление в этом турнире с матчами в Европе.

«Братский кубок означает многое для нас, ведь он показывает наш уровень по сравнению с большими европейскими командами. Матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас. Играть с российскими клубами здорово. Мы видим, насколько они большие», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«ОФК Белград» сыграл в турнире два матча с московскими командами. В обеих встречах команда из столицы Сербии пропустила по четыре мяча, проиграв «Динамо» и ЦСКА со счётом 0:4 и 2:4 соответственно.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    
Материалы по теме
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Как же бежит ЦСКА! Красиво укатали сербов всего за полчаса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android