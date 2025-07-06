Вратарь «ОФК Белград» Попович: матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас
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Голкипер «ОФК Белград» Балша Попович поделился эмоциями от участие в BetBoom Братском кубке. Вратарь сербской команды сравнил выступление в этом турнире с матчами в Европе.
«Братский кубок означает многое для нас, ведь он показывает наш уровень по сравнению с большими европейскими командами. Матчи Братского кубка — как игры еврокубков для нас. Играть с российскими клубами здорово. Мы видим, насколько они большие», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«ОФК Белград» сыграл в турнире два матча с московскими командами. В обеих встречах команда из столицы Сербии пропустила по четыре мяча, проиграв «Динамо» и ЦСКА со счётом 0:4 и 2:4 соответственно.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6' 2:0 Обляков – 22' 3:0 Мусаев – 25' 4:0 Глебов – 57' 4:1 Кабич – 70' 4:2 Пантович – 89'
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