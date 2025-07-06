«Оставайся сильным, бро». Вирц поддержал Мусиалу, получившего тяжёлую травму

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц обратился к хавбеку «Баварии» и партнёру по сборной Германии Джамалу Мусиале, получившему тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

«Оставайся сильным, бро. Ты вернёшься сильнее!» — написал Вирц в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.

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