«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты — The Independent

«Ливерпуль» принял решение перенести начало предсезонной подготовки из-за трагической гибели нападающего команды Диогу Жоты в ДТП, произошедшем в Испании. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, первая группа игроков должна была прибыть на базу в пятницу, 4 июля. Начало тренировочного сбора было запланировано на 8 июля. На текущий момент нет информации, когда стартует предсезонная подготовка мерсисайдцев.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: