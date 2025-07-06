Песьяков оценил идею Дзюбы о прощальном матче за сборную для «стариков»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказал своё мнение об идее Артёма Дзюбы устроить прощальный матч за сборную России для возрастных игроков. Голкипер считает, что выставочный матч является хорошей идеей.

— Дзюба весной сказал, что хотел бы провести прощальный матч за сборную России под девизом: «В бой идут одни старики». Упомянул тебя, Джикию, Смолова — всех тех, кому за 30. Как идея?

— В виде прощального матча — почему нет? Думаю, вполне возможно. Только под какой эгидой и насколько всё официально (улыбается)? Можно же просто собраться и провести прощальный матч (смеётся).

— Думаю, что Дзюба имел в виду официальный матч.

— Я понимаю (улыбается). На самом деле, идея хорошая. Опять же, в наших реалиях: выставочный матч — почему бы и нет? — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.