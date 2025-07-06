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Песьяков оценил идею Дзюбы о прощальном матче за сборную для «стариков»

Песьяков оценил идею Дзюбы о прощальном матче за сборную для «стариков»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказал своё мнение об идее Артёма Дзюбы устроить прощальный матч за сборную России для возрастных игроков. Голкипер считает, что выставочный матч является хорошей идеей.

— Дзюба весной сказал, что хотел бы провести прощальный матч за сборную России под девизом: «В бой идут одни старики». Упомянул тебя, Джикию, Смолова — всех тех, кому за 30. Как идея?
— В виде прощального матча — почему нет? Думаю, вполне возможно. Только под какой эгидой и насколько всё официально (улыбается)? Можно же просто собраться и провести прощальный матч (смеётся).

— Думаю, что Дзюба имел в виду официальный матч.
— Я понимаю (улыбается). На самом деле, идея хорошая. Опять же, в наших реалиях: выставочный матч — почему бы и нет? — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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