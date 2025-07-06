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Губерниев: сегодня хороший день, все футболисты позавтракали дома, но будут новые завтраки

Губерниев: сегодня хороший день, все футболисты позавтракали дома, но будут новые завтраки
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Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев сделал публикацию в своём телеграм-канале на следующий день после того, как в Сети появилось видео, на котором российский футболист Фёдор Смолов ударил двух мужчин в московском кафе «Кофемания». Напомним, в субботу, 5 июля, Губерниев написал: «Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…»

«Сегодня хороший день, все футболисты позавтракали дома… Но ведь дальше будут новые завтраки… Где будут завтракать футболисты??? Вопрос…» — написал Губерниев.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которому он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон.

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