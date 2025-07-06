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Павел Пивоваров: Карпин быстро адаптировался в «Динамо», а у команды есть проблемы

Павел Пивоваров: Карпин быстро адаптировался в «Динамо», а у команды есть проблемы
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об адаптации в клубе нового главного тренера Валерия Карпина. Руководитель отметил, что специалист быстро влился в команду, но состав москвичей ещё привыкает к тренеру сборной России.

— Об адаптации Карпина к команде можно было сказать с первого дня. Он достаточно быстро адаптировался с таким опытом.

— А команда к Карпину?
— А у команды небольшие проблемы есть, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О назначении Валерия Карпина в «Динамо» было объявлено 13 июня 2025 года. Столичная команда уже провела три товарищеских матча под руководством бывшего тренера «Ростова», в которых победила с общим счётом 10-1.

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