Шестикратный чемпион Англии Уокер обратился к болельщикам «Сити» после ухода из клуба

Бывший правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер обратился к болельщикам «горожан» после перехода в «Бёрнли».

«Семь с половиной лет, поистине удивительное, фантастическое, прекрасное и особенное место, которое навсегда останется в моём сердце.

Я чувствую, что то, чего мы достигли как команда, клуб, организация, семья, не только игроки и персонал, но и вы, болельщики, было совершенно невероятным.

Взлёты, падения, хорошие времена, плохие времена, требл, домашний квадрупл, «четыре подряд». Я хотел бы поблагодарить вас, всех и каждого, кто связан с клубом.

От Халдуна до Чики и, конечно, тренера. Я в большом долгу, благодарен за то, что вы дали мне, не только мне, но и моей семье, и за те хорошие времена, которые мы делили на поле и вне его, особенно когда мы выигрывали трофеи.

Я хочу сказать спасибо ребятам, игрокам, с которыми я работал в прошлом и настоящем, для меня это большая честь. Мне очень, очень повезло играть с некоторыми легендами. В клубе по-прежнему есть потрясающие игроки, и я верю, что вы можете продолжать добиваться того, чего мы добились за последние годы.

Это не прощание, это больше «до скорой встречи».

Ещё раз спасибо фанатам, всем, с кем связан с 2017 года. Я начинаю другую главу в другом месте, немного другой вызов, но я с нетерпением жду его и иду вперёд», — сказал Уокер в видео в социальной сети.

В составе «Манчестер Сити» защитник шесть раз становился чемпионом Англии, а также один раз выиграл Лигу чемпионов.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: