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«Вернись сильнее, звёздный мальчик». Рюдигер поддержал травмированного Мусиалу

«Вернись сильнее, звёздный мальчик». Рюдигер поддержал травмированного Мусиалу
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер обратился к полузащитнику «Баварии» и партнёру по сборной Германии Джамалу Мусиале, который получил тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Вернись сильнее, звёздный мальчик», — написал Рюдигер в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.

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