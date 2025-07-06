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Эстевао — об игроках «Челси»: они подошли, чтобы поздравить меня после матча

Эстевао — об игроках «Челси»: они подошли, чтобы поздравить меня после матча
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Вингер Эстевао Виллиан, который будет выступать за «Челси» в сезоне-2025/2026, высказался о встрече с «синими» в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира. Бразилец в последнем матче за «Палмейрас» проиграл лондонской команде со счётом 1:2, при этом забив в ворота будущего клуба.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

«Я убит горем. Только мы знаем, как усердно мы работали и боролись, чтобы отдать все силы на поле. Я знаю, что мы отдали всё. Я так горжусь тем, что был частью этой команды. Моя семья и я так благодарны «Палмейрасу» за всё, что клуб сделал для нас.

В матчах может накаляться обстановка. Я был готов выложиться по полной за «Палмейрас», а они — за «Челси». Мы несколько раз сталкивались на поле, но это неотъемлемая часть игры. Они подошли, чтобы поздравить меня после матча», — приводит слова Эстевао официальный сайт ФИФА.

Бразильский футболист сравнял счёт в игре на 53-й минуте, но команда Энцо Марески победила благодаря автоголу голкипера Вевертона на 83-й. В полуфинале клубного чемпионата мира «аристократы» сыграют с «Флуминенсе».

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