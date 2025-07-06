«Динамо» сообщило о возможной аренде своего защитника в «Крылья Советов»

Пресс-служба московского «Динамо» проинформировала о нахождении 20-летнего центрального защитника Ивана Лепского в расположении «Крыльев Советов».

«В рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. О последующих шагах мы сообщим дополнительно», — написано в телеграм-канале бело-голубых.

4 июля московский клуб объявил о продлении контракта с Лепским до лета 2028 года. В минувшем январе защитник перешёл в «Сокол» на правах аренды, рассчитанной до конца июня. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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