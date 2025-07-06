Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» сообщило о возможной аренде своего защитника в «Крылья Советов»

«Динамо» сообщило о возможной аренде своего защитника в «Крылья Советов»
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» проинформировала о нахождении 20-летнего центрального защитника Ивана Лепского в расположении «Крыльев Советов».

«В рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. О последующих шагах мы сообщим дополнительно», — написано в телеграм-канале бело-голубых.

4 июля московский клуб объявил о продлении контракта с Лепским до лета 2028 года. В минувшем январе защитник перешёл в «Сокол» на правах аренды, рассчитанной до конца июня. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Павел Пивоваров: Карпин быстро адаптировался в «Динамо», а у команды есть проблемы

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android