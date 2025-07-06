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Кроос: физически Модрич уже не тот, но он никогда не утратит своих уникальных навыков

Кроос: физически Модрич уже не тот, но он никогда не утратит своих уникальных навыков
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кросс отметил, что 39-летний хавбек «сливочных» Лука Модрич не утратит своих уникальных футбольных качеств, несмотря на возраст. Хорват покинет испанский гранд после завершения клубного чемпионата мира.

«Он никогда не утратит своих навыков владения мячом, я в этом не сомневаюсь. Лука всегда был особенным игроком. Очевидно, физически он уже не тот, что раньше, это нормально, ему вот-вот исполнится 40 лет. Это естественно, что он не дотягивает до [уровня] своих 30 лет.

Вот почему в последние годы он стал понемногу играть меньше, это тоже нормально. Однако Лука продолжает выступать, он хорошо держится и вносит свой вклад. Думаю, самое главное, что Модрич по-прежнему наслаждается жизнью футболиста не только на поле, но и за его пределами. Быть с командой, путешествовать, играть… Он никогда не утратит тех умений, на которые способны его ноги», — приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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