Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты

Сестра Роналду ответила на критику в адрес игрока из-за его отсутствия на похоронах Жоты
Аудио-версия:
Комментарии

Катя Авейру, являющаяся сестрой нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на критику общественности в адрес 40-летнего футболиста из-за его отсутствия на похоронах партнёра по национальной команде Диогу Жоты, погибшего в ДТП.

«Когда умер мой отец, в дополнение к боли утраты нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда бы мы ни пошли. И внимание было не таким, как сейчас, мы не могли покинуть часовню.

На похоронах были президенты, тренеры национальной команды того времени, такие как Луис Филипе Сколари и так далее. Я не помню, как видела кого-то из них. Хотя они, несомненно, здоровались со мной. Боль ослепила меня.

О боли, семье и настоящей поддержке… Вы никогда не узнаете, что это значит, пока не пройдёте через это. Если кто-то пришлёт мне сообщение, критикующее что-либо из того, что делает мой брат, я его заблокирую (полностью проигнорирую), то есть он сделает это только один раз.

Это начинает утомлять. Фанатизм. Критика ни за что, повторяю, ни за что… Больное общество… У всех есть семьи. Ужасно стыдно смотреть, как телеканалы, комментаторы, соцсети акцентируют внимание на отсутствие [Криштиану], а не уважительно чтят боль искалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Мне стыдно смотреть на это. Подобное прискорбно», — написала Авейру в своём аккаунте в социальной сети.

Церемония прощания с Жотой прошла в субботу, 5 июля. Ранее СМИ сообщали, что в это время Роналду был замечен в двух престижных местах на борту своей яхты.

Материалы по теме
В Португалии шокированы поведением Роналду на фоне гибели Жоты — Daily Mail

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android