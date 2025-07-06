Первый тренер Сафонова: Матвею нужна аренда, конкурировать с Доннаруммой шансов нет

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что футболисту стоит уходить из французского клуба за игровой практикой. При этом наставник сказал, что российском голкиперу надо оставаться в Европе.

«Если Доннарумма остаётся в «ПСЖ» ещё минимум на год, Сафонову нужно уходить в аренду. Это оптимальный вариант для Матвея, ведь сидеть без игровой практики — губительно для вратаря. Пока у Сафонова нет шансов конкурировать с Доннаруммой. По крайней мере, ему не предоставляется возможность заявить о себе в полной мере. Думаю, что надо идти в аренду и, возможно, после этого конкурировать. Но это должна быть исключительно аренда в рамках топ-чемпионатов. Ехать в «Краснодар» — не вариант. Нужен европейский клуб из лучших лиг мира, где Матвей будет получать игровую практику», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль».