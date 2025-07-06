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Первый тренер Сафонова: Матвею нужна аренда, конкурировать с Доннаруммой шансов нет

Первый тренер Сафонова: Матвею нужна аренда, конкурировать с Доннаруммой шансов нет
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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, считает, что футболисту стоит уходить из французского клуба за игровой практикой. При этом наставник сказал, что российском голкиперу надо оставаться в Европе.

«Если Доннарумма остаётся в «ПСЖ» ещё минимум на год, Сафонову нужно уходить в аренду. Это оптимальный вариант для Матвея, ведь сидеть без игровой практики — губительно для вратаря. Пока у Сафонова нет шансов конкурировать с Доннаруммой. По крайней мере, ему не предоставляется возможность заявить о себе в полной мере. Думаю, что надо идти в аренду и, возможно, после этого конкурировать. Но это должна быть исключительно аренда в рамках топ-чемпионатов. Ехать в «Краснодар» — не вариант. Нужен европейский клуб из лучших лиг мира, где Матвей будет получать игровую практику», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль».

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