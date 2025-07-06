Романо сообщил, когда начнутся новые переговоры «Фейеноорда» и «Спартака» по Угальде

Новый раунд переговоров между «Фейеноордом» и «Спартаком» относительно возможного трансфера нападающего красно-белых Манфреда Угальде состоится в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые отклонили первое предложение клуба из Роттердама по форварду в размере € 15 млн. Подчёркивается, что личные условия контракта Угальде не должны стать большой проблемой. Интерес к нападающему «Спартака» начинают проявлять всё больше клубов.

Ранее СМИ сообщали, что Угальде открыт к переходу в «Фейеноорд».

Костариканец выступает в составе красно-белых с января 2024 года. За этот период он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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