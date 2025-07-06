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Жоау Феликс планирует вернуться в «Бенфику»

Жоау Феликс планирует вернуться в «Бенфику»
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс рассказал о возможном переходе в «Бенфику». Футболист хорошо отозвался о главном тренере португальской команды Бруну Лаже.

«Бруно Лаже, тренер, которого я знаю и который сыграл важную роль в моей карьере, поддерживает моё решение, и я рад вернуться в «Бенфику». И, возможно, именно к этому я больше всего склонен. Я чувствую, что мне нужно быть дома, и именно поэтому «Бенфика» — одна из идей, которые у меня на уме.

Все знают, что «Бенфика» — клуб моего сердца. Однажды я обязательно вернусь. Не знаю, произойдёт ли это сейчас или в будущем. У меня в голове есть несколько идей. Либо остаюсь в Англии, либо возвращаюсь в «Бенфику», – приводит слова Феликса издание A Bola.

Напомним, игрок находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год. Половину прошедшего сезона нападающий «Челси» провёл за «Милан», в 15 матчах Серии А забив два гола.

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