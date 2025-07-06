Мурад Мусаев рассказал, как анализировал тренировки Хаби Алонсо в «Байере»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как занимался анализом тренировок испанского тренера Хаби Алонсо, когда он возглавлял «Байер».

Мусаев: Я нашёл его тренировки в YouTube, мне они очень нравятся. Вроде бы ничего такого. Там очень много передач, разминок, держание мяча с взятием линии, от штрафной до штрафной, узкое поле, чтобы вертикальная игра была. Взятие линии, потом маленькие ворота, и потом с большими воротами. Мы делаем схожие упражнения. Интересно, даже когда смотришь на других тренеров и видишь то, что ты сам делаешь, всё равно приятно.

Игнашевич: Правильно понимаю, что тебя интересовало вот это построение позиционной атаки. От ворот, по сути, развитие атаки и выход в финальную треть. Потому что они через этих двух опорников, через трёх центральных защитников очень эффективно выходили, несмотря на сложности, которые были, несмотря на весь прессинг, делали одно и то же, поэтому хотелось посмотреть тренировочный процесс, за счёт чего это делали.

Мусаев: Да, это интересно, но всё равно, сколько бы мы ни смотрели тренировочный процесс топ-команд, всё равно, когда ты возвращаешься к своим футболистам, у тебя есть свои какие-то ограничения или просто тип футболистов другой, и ты с ним не выйдешь так, как ты выходишь с «Байером». И у тебя тогда дилемма: либо ты идёшь и гнёшь свою линию, но у тебя, допустим, нет таких игроков. Либо ты адаптируешься под тех игроков, которые у тебя есть, и пытаешься выжать из этого максимум.

Если раньше я, допустим, гнул ту линию, краснодарскую, то сейчас я понял, что не будет результата, если я не буду отталкиваться от тех игроков, которые у меня есть, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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