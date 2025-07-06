Стало известно, когда «Фламенго» намерен сделать предложение «Спартаку» по Барко

После предварительных консультаций «Фламенго» был «шокирован» суммой, которую ему придётся заплатить за полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Жулио Минель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные по-прежнему заинтересованы в подписании аргентинского футболиста и намерены сделать соответствующее предложение московскому клубу после продажи ряда игроков нынешнего состава. Подчёркивается, что бразильская команда может продать Майкла, Матеуса Гонсалвеса, Эвертона Соареса и Лоррана.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Как появился «Спартак»: