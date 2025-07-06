Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Фламенго» намерен сделать предложение «Спартаку» по Барко

Стало известно, когда «Фламенго» намерен сделать предложение «Спартаку» по Барко
Аудио-версия:
Комментарии

После предварительных консультаций «Фламенго» был «шокирован» суммой, которую ему придётся заплатить за полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Жулио Минель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные по-прежнему заинтересованы в подписании аргентинского футболиста и намерены сделать соответствующее предложение московскому клубу после продажи ряда игроков нынешнего состава. Подчёркивается, что бразильская команда может продать Майкла, Матеуса Гонсалвеса, Эвертона Соареса и Лоррана.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
«Фламенго» согласовал условия контракта с Барко, «Спартаку» предложат € 14 млн — O Dia

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android