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Мусаев ответил, может ли «спартаковский футбол» времён Романцева существовать сегодня

Мусаев ответил, может ли «спартаковский футбол» времён Романцева существовать сегодня
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как его впечатляла игра «Спартака» времён работы Олега Романцева, а также ответил, способен ли такой футбол существовать в современных реалиях. Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. При нём московский клуб восемь раз становился чемпионом России.

— Какой из российских тренеров-чемпионов больше всего на вас повлиял? Есть ли из них человек, которым вы восхищались, который вас научил чему-то лично или заочно, который вас вдохновлял?
— Если брать то, что больше всего у меня отложилось, наверное, когда мы были ещё в школе, это «Спартак», спартаковский футбол Романцева, как они плели эти «кружева», забегание на углу штрафной, это очень красивый был футбол. Мы с нетерпением ждали всех матчей, условно, Лиги чемпионов. Это круто было. Мне очень нравилось выражение «спартаковский футбол», того, чего сейчас нет, но в его исполнении это было на высочайшем уровне. Я не был фанатом какой-то российской команды, тем более «Спартака». Но наблюдать за футболом Романцева для меня, даже с теми знаниями ребёнка, было эстетическим удовольствием.

— Как вы считаете, такой «спартаковский футбол» может существовать в современности?
— Я думаю, да. Мне кажется, что может. Это было очень интересно. Мне кажется, мой первый приход в краснодарский футбол был похож на то, что делал «Спартак» Романцева. Там чуть-чуть были другие принципы. Когда Титов начинал на углу штрафной делать забегание. Но это, мне кажется, из одной истории было. И она, конечно, имеет право на жизнь. Я думаю, что она может приносить результат, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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