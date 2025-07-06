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«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Кудуса — Плеттенберг

«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Кудуса — Плеттенберг
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мохаммед Кудус ведёт переговоры с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Игрок стремится перейти в клуб из северного Лондона.

Также футболистом сборной Ганы интересуется ряд неназванных клубов из Саудовской Аравии, но хавбек стремится остаться в Европе и играть на самом высоком уровне. Напомним, «Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026 благодаря победе в Лиге Европы.

В минувшем сезоне Мохаммед Кудус выходил на поле в 35 матчах в рамках АПЛ, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость ганца составляет € 45 млн.

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