«Спартак» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.

По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.

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