«Спартак» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.
По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 6 июля 2025
-
15:22
-
15:15
-
15:08
-
15:00
-
14:48
-
14:47
-
14:46
-
14:30
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:44
-
13:44
-
13:35
-
13:32
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:50