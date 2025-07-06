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Мусаев объяснил, почему предпочитает тренерский подход Анчелотти в футболе

Мусаев объяснил, почему предпочитает тренерский подход Анчелотти в футболе
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о важности позволять футболистам импровизировать в финальной трети поля. Российский специалист подчеркнул, что выступает за подход именитого итальянского тренера Карло Анчелотти.

«Я больше за подход Анчелотти, за то, чтобы в финальной трети была импровизация. В плане ты расставляешь игроков на позиции, даёшь им, не знаю, пять-шесть-семь вариантов, как ты видишь. Условно, атаку через фланг, полуфланг, центр. И, исходя из этого, как вот Тухель говорил: я им даю алгоритмы, а потом вижу на тренировке что-то новое. В моём идеальном понимании должно быть так.

И, допустим, когда у тебя есть такие футболисты, как Мамаев или Перейра, которые понимают, что ты хочешь, но могут увидеть какие-то другие ходы. Вот для меня, как говорил Лобановский, импровизация — это верхняя ступень мастерства. И, когда ты даёшь модели, эта модель начинает как-то развиваться. Каждая команда в зависимости от игроков начинает расцветать новыми красками. Я больше за это», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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