«Арсенал» объявил о переходе Мартина Субименди из «Реала Сосьедад»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Подчёркивается, что 26-летний футболист подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «канониры» заплатят около € 65 млн за переход испанского игрока. Эта сумма будет переведена в несколько этапов.

В минувшем сезоне на счету футболиста два гола и две результативные передачи в 48 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

Субименди провёл 19 матчей в составе взрослой сборной Испании, в которых отметился двумя голами.

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