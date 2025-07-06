«Порту» объявил о назначении экс-тренера «Аякса» Фариоли

«Порту» на официальном сайте объявил о назначении Франческо Фариоли на пост главного тренера команды из одноимённого города. Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Итальянский специалист в прошедшем сезоне вместе с «Аяксом» занял второе место в чемпионате Нидерландов, за пять туров растеряв преимущество в 10 очков и уступив первую строчку ПСВ. После этого Фариоли покинул амстердамский клуб.

За свою карьеру итальянец также успел поработать в Турции, Италии и Франции, долгое время тренируя вратарей. Летом бывшим наставником команды из столицы Нидерландов интересовался ЦСКА.