Форвард «Палмейраса» Лопес — один из главных кандидатов на замену Угальде в «Спартаке»

Аргентинский форвард «Палмейраса» Хосе Мануэль Лопес — один из главных кандидатов на замену Манфреду Угальде в «Спартаке». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Угальде близок к уходу из «Спартака». Ожидается, что 7 июля «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Угальде. Большие шансы, что игрок покинет клуб. Тогда Лопес будет одним из главных кандидатов на замену», — добавил источник «Чемпионата».

Хосе Мануэль Лопес выступает в составе «Палмейраса» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как появился «Спартак»: