Голы Соболева и Шилова помогли «Зениту» победить «Ленинградец» в товарищеском матче

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала, что утром был проведён товарищеский матч с «Ленинградцем», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

В начале игры забитым мячом отметился нападающий санкт-петербургской команды Александр Соболев. На 78-й минуте полузащитник «Ленинградца» Андрей Выскребенцев восстановил равновесие. На 84-й минуте крайний нападающий «Зенита» Вадим Шилов забил победный гол.

Вечером команда Сергея Семака проведёт товарищеский матч с калининградской «Балтикой». Эта игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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