«У нас нет возможности, как у Конте, повсюду с собой Лукаку таскать». Мусаев — о форвардах

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к сравнению своего стиля игры с тактикой Антонио Конте. Российский специалист считает, что рано говорить о его сходстве с итальянцем, при этом наставник чемпионов России подчеркнул, что может работать с любым типом нападающих.

«Во-первых, это слишком большой комплимент для меня – сравнение с Конте. Конте – огромный тренер, и со своими 3-4-3, когда он начал делать в «Челси», это была какая-то определённая революция. Да, это работает один-два сезона, как я понимаю, потом эти двухчасовые тренировки, наверное, чуть уже убивают людей, больше психологически даже. Но то, что он сделал… Он огромный тренер, мне очень нравилась его работа со сборной Италии. Правда, они тогда не выиграли, но тем не менее. Дело в случае.

Он один из лучших тренеров в мире, мне туда ещё очень рано смотреть.

Но я рад, что у меня есть Джон Кордоба. И глупо было бы не пользоваться его сильными сторонами. Особенно если это выход из-под прессинга, когда тебя прессингуют условно один в один на твоей половине поля, а там остаётся ситуация три в три, то глупо этим не пользоваться.

Но я могу работать и с другими нападающими. Условно, в «Краснодаре» был и Ари. Какое-то время мне удалось поработать с Фёдором Смоловым, который тогда был на пике, лучшим бомбардиром. Он вообще другого типа нападающий, он не цепляется за мячи.

Поэтому я как бы могу поработать с любым нападающим. У нас нет возможности, как у Конте, повсюду с собой Лукаку таскать. Мы обычно работаем с теми, кто есть. Но я уверен, что могу работать с любым нападающим, но, если бы у меня был выбор, конечно, модельные характеристики Кордобы, я бы хотел с ними работать, хотел бы такого форварда в любой команде», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

По итогам сезона Джон Кордоба был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ».