Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую драку в Юношеской лиге, восемь игроков были удалены

ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую драку в Юношеской лиге, восемь игроков были удалены
Комментарии

Матч Юношеской футбольной лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой дракой, по итогам которой восемь футболистов получили красные карточки: три игрока у железнодорожников и пять у армейцев. Отметим, что по ходу встречи обе команды в совокупности набрали пять предупреждений.

Потасовка произошла после финального свистка. В ней приняли участие футболисты на поле, запасные, а также представители тренерских штабов.

Сам матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

После 13 туров соревнования ЦСКА набрал 26 очков и занимает четвёртое место. «Локомотив» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Матеуса Алвеса ответил, когда игрок должен подписать контракт с ЦСКА

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android