ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую драку в Юношеской лиге, восемь игроков были удалены

Матч Юношеской футбольной лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой дракой, по итогам которой восемь футболистов получили красные карточки: три игрока у железнодорожников и пять у армейцев. Отметим, что по ходу встречи обе команды в совокупности набрали пять предупреждений.

Потасовка произошла после финального свистка. В ней приняли участие футболисты на поле, запасные, а также представители тренерских штабов.

Сам матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

После 13 туров соревнования ЦСКА набрал 26 очков и занимает четвёртое место. «Локомотив» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке.

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