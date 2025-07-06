Мусаев — о Кордобе: единственное, что хотелось бы улучшить, это реализация моментов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сильных качествах нападающего своей команды Джона Кордобы. Наставник отметил, что форварду нужно чаще забивать голы в опасных ситуациях.

«Вот что у него есть? Он цепляет почти все мячи, то есть он хорошо играет под давлением. И при этом он хорошо играет и внизу, то есть очень хорошо понимает футбол. Единственное, что хотелось бы улучшить, это реализация моментов, у него много моментов, но он много сам их и создаёт.

И плюс ещё все недооценивают, что он очень хитрый футболист в каком плане: как он забил гол «Зениту», когда Караваев скидывал, Джон обокрал и забил. Он также заработал пенальти в игре с «Локомотивом», также забил гол в ворота «Оренбурга». И все говорят, мол, типа ему повезло, но это не повезло, это вы плохо готовитесь к тому, что против вас играет Кордоба, который все эти моменты караулит и всегда работает. И в Новгороде он забил такой же гол, то есть это его стиль», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio

В прошедшем сезоне колумбиец забил 12 голов в 25 матчах РПЛ. Нападающий был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ».