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Романо: Дьёкереш стал ближе к переходу в «Арсенал» и не намерен возвращаться в «Спортинг»

Романо: Дьёкереш стал ближе к переходу в «Арсенал» и не намерен возвращаться в «Спортинг»
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«Арсенал» стал близок к подписанию нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша после нового раунда переговоров, состоявшегося в последние часы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, шведский форвард не вернётся в португальский клуб, поскольку он полностью сосредоточен на переходе в стан «канониров». Подчёркивается, что Дьёкереш достиг полного соглашения с «Арсеналом» об условиях личного контракта. Нападающий не хочет обсуждать другие варианты.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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