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«В Армении нагнетают». Мусаев рассказал о ситуации вокруг ухода Сперцяна

«В Армении нагнетают». Мусаев рассказал о ситуации вокруг ухода Сперцяна
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна. Российский специалист уверен, что клуб пойдёт навстречу своему игроку, если поступит выгодное предложение.

— Знаю, что прошлым летом был предметный интерес к Сперцяну от «Аякса».
— Я думаю, что это было два года назад.

— Тогда не получилось что-то?
— Я не знаю, меня не было, а прошлым летом ничего не было точно.

— Читал, что «Аякс» вернулся опять с интересом.
— Возможно. Я с ним разговаривал пару дней назад, но он сказал, что…

— А можете честно? Вы будете его удерживать, если последует предложение, которое очень будет привлекательно?
— Я думаю, что здесь должно быть последнее слово за ним, и он об этом знает. Там чуть в Армении нагнетают все, что вот он должен уйти куда-то обязательно, там как Генрих Мхитарян. Я ему сказал, ты здесь как бы легенда, тебя все любят, ты капитан команды, у тебя всё получается и тебе не нужно любым способом куда-то уехать, потому что у каждого своя карьера, может быть, ты здесь проведёшь всю свою карьеру, будешь капитаном команды, и это будет тоже фантастический успех.

И я говорю, выкини с головы, как будет, так будет. Появится что-то интересное, ты знаешь, что клуб тебя отпустит. Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] сказал, что, если что-то интересное будет, давай сядем, поговорим, я думаю, что мы решим. Поэтому ему нужно спокойно сейчас отдохнуть, и, когда он вернётся, мы будем готовы к его уходу, потому что он это заслужил.

Обычно «Краснодар» не отпускает, как с Матвеем было, то есть там с апреля велись переговоры, мы уже в апреле понимали, что он уйдёт. По Эду такого нет, но я думаю, что Эду пойдут навстречу за его заслуги, за то, как он себя вёл, то, что он сделал для клуба. Он его даже в конце трансферного окна отпустит. Думаю, мы будем готовы и пойдём на это. Но если это не получится, у него фантастическая карьера, пусть наслаждается ей. Думаю, впереди у него только всё самое интересное начинается, — сказал Мусаев на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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